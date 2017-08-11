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Поліцейські розшукують водія, який на проспекті Чорновола збив львів’янина та втік з місця ДТП

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У Львові водій травмував пішохода і зник з місця події. Поліцейські просять зголоситися очевидців автопригоди і повідомити деталі у найближчому відділі поліції або за телефоном 102. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 серпня о 1.05 на проспекті Чорновола у Львові. Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 56-річного львів’янина.

Внаслідок автопригоди пішохода госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом верхньої третини правої ліктьової кисті, забійна рана потиличної ділянки».

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Поліцейські просять зголоситися очевидців автопригоди і повідомити деталі у найближчому відділі поліції або за телефоном 102.

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