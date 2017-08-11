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На Золочівщині поліцейські спіймали молодика, який «почистив» будинок односельчанки

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На Золочівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки з будинку односельчанки. З помешкання потерпілої зникли ювелірні вироби, орієнтовна вартість яких становить 10 800 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Золочівський відділ поліції звернулася за допомогою 41-річна жителька району. Жінка повідомила, що уночі невідома особа, пошкодивши металопластикове вікно, проникла у її будинок і викрала звідти золоті прикраси. Сума заподіяних збитків становить близько 10 800 гривень. Подія сталася 22 травня.

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 19-річний місцевий мешканець.

Відкрите кримінальне провадження, за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Розслідування триває.

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