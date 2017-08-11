На вихідні у десяти областях України оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

У десяти областях України оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, 11-14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Фото: Вінниця – Depo.ua