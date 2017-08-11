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Мешканців області запрошують відвідати фестиваль «Гомін Лемківщини»

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Упродовж 26-27 серпня у с. Зимна Вода Пустомитівського району триватиме Третій обласний фестиваль”Гомін Лемківщини”. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На урочисте запалення ватри прибудуть делегати VI Конгресу Світової Федерації Українських Лемківських об`єднань із Канади, Словаччини, Хорватії, Сполучених Штатів Америки, Сербії та Польщі. Деталі сьогодні обговорили на організаційній нараді щодо проведення фестивалю у Львівській ОДА.

У межах фестивалю заплановано провести концертно-художню програму за участі фольклорних та естрадних солістів, музичних гуртів, танцювальних колективів та виконавців Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей, а також із Польщі та Словаччини.

Гості фестивалю зможуть ознайомитись з особливістю лемківської культури, історії та традицій. Окрім того, проведуть численні презентації, мистецькі та спортивні заходи.

Фото: ЛОДА

 

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