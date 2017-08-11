Львівську молодь запрошують на прощу до Гошева за мир в Україні

Впродовж 16-20 серпня відбудеться ювілейна молодіжна піша проща до Гошівського монастиря отців Василіян за мир в Україні. Учасників запрошують долучатись із трьох локацій – Львова, Дрогобича та Івано-Франківська. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вихід зі Львова – 16 серпня о 8.00 год. від церкви св. ап. Андрія. Вихід з Дрогобича – 17 серпня о 8.00 год. від монастиря Петра і Павла. Вихід з Івано-Франківська – 17 серпня о 9.00 год. від монастиря Царя Христа.

Фото: paraskeva.org.ua