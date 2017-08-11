Львів’ян просять фінансово підтримати унікальний патріотичний проект «Пісні війни»

Соціально-мистецький проект «Пісні війни» вже на фінальному етапі. Однак, щоби у жовтні випустити унікальний патріотичний альбом із піснями героїв-захисників , бракує коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook ініціатор та координатор проекту «Пісні війни» Галина Гузьо, передає Львівський портал.

За її словами,проект вже вийшов на фінішну пряму: залишилося записати останню пісню 14-го унікального дуету воїна і відомого співака.

«А тоді – випуск альбому, який об’єднає всі сингли, створені протягом останніх півтори року. Це пісні, які народилися там, де рівень патріотизму і відданості своїй землі – найвищий і найчесніший», – зазначає Галина Гузьо.

Однак, щоби видати цей альбоми тиражем у п’ять тисяч, не вистачає коштів. Наразі зібраних коштів вистачає лишень на дві тисячі примірників. А, як наголошує ініціатор та координатор проекту «Пісні війни», більшість дисків планують подарувати військовим, волонтерам, родичам воїнів, відправити дітям на схід України.

«Треба ще 60 тисяч гривень… Дякую всім, хто уже підтримав наш проект – і на етапі запису пісень, і зараз – на етапі підготовки альбому до видання! Дуже хочеться завершити розпочате», – зауважує Галина Гузьо.

Фото: Щоденний Львів