ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян просять фінансово підтримати унікальний патріотичний проект «Пісні війни»

|

Соціально-мистецький проект «Пісні війни» вже на фінальному етапі. Однак, щоби у жовтні випустити унікальний патріотичний альбом із піснями героїв-захисників , бракує коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook ініціатор та координатор проекту «Пісні війни» Галина Гузьо, передає Львівський портал.

За її словами,проект вже вийшов на фінішну пряму: залишилося записати останню пісню 14-го унікального дуету воїна і відомого співака.

«А тоді – випуск альбому, який об’єднає всі сингли, створені протягом останніх півтори року. Це пісні, які народилися там, де рівень патріотизму і відданості своїй землі – найвищий і найчесніший», – зазначає Галина Гузьо.

Однак, щоби видати цей альбоми тиражем у п’ять тисяч, не вистачає коштів. Наразі зібраних коштів вистачає лишень на дві тисячі примірників. А, як наголошує ініціатор та координатор проекту «Пісні війни», більшість дисків планують подарувати військовим, волонтерам, родичам воїнів, відправити дітям на схід України.

«Треба ще 60 тисяч гривень… Дякую всім, хто уже підтримав наш проект – і на етапі запису пісень, і зараз – на етапі підготовки альбому до видання! Дуже хочеться завершити розпочате», – зауважує Галина Гузьо.

Фото: Щоденний Львів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів