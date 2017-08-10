Жителька Радехівщини вирощувала у себе на городі мак та коноплю

На городі селянки з Радехівщини правоохоронці виявили мак та коноплю. Нарковмісні рослини вилучені та скеровані на експертне дослідження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області 9 серпня виявили на присадибній ділянці жительки одного із сіл Радехівського району близько 400 рослин снотворного маку та 134 рослини коноплі. Всі вони вилучені та відправлені на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вчинення цього правопорушення карається штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Наразі проводяться слідчі дії.

Фото: поліція