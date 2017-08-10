ОСТАННІ НОВИНИ

Жителька Радехівщини вирощувала у себе на городі мак та коноплю

|

На городі селянки з Радехівщини правоохоронці виявили мак та коноплю. Нарковмісні рослини вилучені та скеровані на експертне дослідження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області 9 серпня виявили на присадибній ділянці жительки одного із сіл Радехівського району близько 400 рослин снотворного маку та 134 рослини коноплі. Всі вони вилучені та відправлені на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вчинення цього правопорушення карається штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Наразі проводяться слідчі дії.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів