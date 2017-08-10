Жителі Львівщини навколішки зустріли загиблого Героя АТО

Мешканці Сокільник, Глинної Наварії та Пустомит навколішки зустрічали тіло нещодавно загиблого Героя України Володимира Зейлика, який воював у зоні АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГО «Будуймо Україну разом» Ігор Фінканін, передає кореспондент Львівського порталу.

У рідному місті Пустомити на головній площі хлопця зустріли сотні людей.

«Пустомити зустріли в центрі на площі! Тяжко бачити як мати прощається з сином! Вічна пам’ять!» – написав Ігор Фінканін.

Зазначимо, сьогодні, 10 серпня, о 20:00 відбудеться парастас у домі сім’ї Зейлик. У п’ятницю на 11:00 год. відбудеться церемонія поховання із залученням почесної варти.

Нагадаємо, Володимир Зейлик (1996 р.н.) з міста Пустомити загинув від кулі снайпера бойовиків терористичної «ДНР» поблизу міста Мар’їнка Донецької області у понеділок, 7 серпня.