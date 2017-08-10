За ніч у Львові патрульні спіймали трьох чоловіків з наркотиками

У Львові за ніч патрульні затримали трьох чоловіків з наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько 4 години ранку, на вулиці Театральній, патрульні помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Особа намагалася не попасти в поле зору інспекторів, а коли ті підійшли – почала нервувати. Патрульні попросили показати все що чоловік мав при собі. З задньої кишені штанів громадянин витягнув купюру номіналом дві гривні, згорнену в конверт. В середині перебувала порошкоподібна речовина. Чоловік сказав, що ця речовина – це «Субітекс». На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Експерт вилучив порошок та направив на експертизу. 25-річного чоловіка, який раніше вже був судимим за грабіж доставили до Галицького відділу поліції для з’ясування всіх обставин справи.

На вулиці Сербській, інспектори відчули характерний запах, а згодом виявили особу, яка почала щось ховати, як тільки побачила патрульних. Під час спілкування з громадянином правоохоронці побачили пристрій, за допомогою якого чоловік вживав наркотичні речовини. На місце події викликали слідчих. 29-річного чоловіка доставили до відділу поліції.

На вулиці Науковій, в приміщенні одного з нічних закладів, патрульні виявили підозрілого чоловіка з сумкою в руках. Особу попросили відкрити сумку. Чоловік занервував, а коли відкрив сумку патрульні побачили паперові згортки та поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження. На місце події викликали слідчих, які вилучили 19 паперових пакетів з невідомою речовиною всередині та великий поліетиленовий пакет з сухою речовиною можливо наркотичного походження. Справою займаються слідчі Франківського відділу поліції.

Фото: патрульна поліція Львова