Водіям вантажівок нагадують про обмеження руху у спекотну пору доби: Укртрансбезпека карає штрафами

З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг у період тривалої спекотної погоди (при температурі повітря вище 28 градусів) діють обмеження руху для великогабаритних автотранспортних засобів. Відтак, управління Укртрансбезпеки та поліції працюють у посиленому режимі, особливо у спекотну погоду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації, під час проведення габаритно-вагового контролю в 2017 році, станом на 9 серпня виявили 321 порушення, серед яких: 194 факти перевищення вагових обмежень, 11 фактів перевищення габаритних параметрів, 57 фактів відмов від габаритно-вагового контролю та 48 фактів порушення температурного режиму.

Відтак, наклали штрафів за проїзд автомобільними дорогами з перевищенням габаритно-вагових обмежень на суму понад 20 тисяч євро, з них – до бюджету перерахували понад 264 тисячі гривень.

Окрім того, наклали 238 тисячі 340 гривень штрафів згідно зі ст. 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт», до бюджету перерахували – 137 тисяч 700 гривень.

У департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації нагадують – якщо загальна маса вантажівки становить понад 24 тонн і навантаження на вісь 7 тонн, то з 10:00 до 22:00 на дороги області виїжджати заборонено.