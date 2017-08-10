Віталій Корецький: «Мова йде про об’єднання територіальних громад, а не примусове приєднання»

Радник голови Львівської ОДА з питань децентралізації Віталій Корецький про те, настільки активно на Львівщині відбувається процес об’єднання громад:

«Всього в області вже утворено 31 громаду. Окрім цього, у 11 громадах приймають остаточне рішення щодо об’єднання, у ще 15 – є ініціювання…Тобто, ми маємо всі шанси на кінець року об’єднаними громадами «покрити» 50% від запланованої кількості.

Є перспективний план, який затверджений урядом 19 липня 2017 року, що передбачає створення 84 об’єднаних територіальних громад. Однак він не включає двох районів області – Дрогобицького та Сокальського, де ще тривають консультації і доопрацювання перспективного плану.

Із огляду на напрацювання та ті візії, які має облдержадміністрація, думаю, загалом має бути утворено близько 93-97 громад. Проте остаточне бачення з’явиться лише після погодження перспективного плану для цих двох районів

Ті громади, які утворилися у 2017 році, а їх є три, поки що не перейшли на прямі міжбюджетні відносини. Якщо ж говорити про 22 громади, які утворилися у 2015-2016 роках, то в середньому зростання місцевих бюджетів відбулося на рівні 60%. Це дуже позитивний результат, адже збільшення бюджетів дає можливість відповідно збільшувати капітальні видатки для покращення інфраструктури (ремонт шкіл, доріг, закладів охорони здоров’я, культури, заходи з енергозбереження, освітлення). Загалом торік було вкладено близько 72 млн грн в розвиток інфраструктури в ОТГ. Тому, я вважаю, що це є дуже серйозний аргумент на користь утворення територіальних громад.

Коли говоримо про адміністративно-територіальну реформу, йдеться про об’єднання територіальних громад, а не приєднання. Ніхто не примушує до створення. Цей процес подекуди має напружений характер. Така ситуація спостерігається у Буському районі, де не створено жодної ОТГ, це ж саме і у Сколівському районі, хоча є вже ініціювання в Славську. Реформа триває вже третій рік, але все одно мешканці громад бояться, мовляв, у них можуть забрати землю, закрити школи, тощо. І це при тому, що ми проводимо розрахунки фінансової спроможності із огляду на те, що школи, садочки, народні доми, заклади культури не мають закриватися. Однак певні кола, на жаль, недостовірно використовують інформацію і, відповідно, люди починають хвилюватися та сприймають реформу та сам процес об’єднання в негативному сенсі».

Фото: Facebook-сторінка Віталія Корецького