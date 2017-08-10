«Укрзалізниця» просить водіїв не провокувати ДТП на залізничних переїздах

Залізничники закликають водіїв автотранспорту не провокувати ДТП на залізничних переїздах задля збереження життя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Для попередження ДТП залізничники підтримують переїзди в належному стані, ремонтують їх, обладнують сучасними попереджувальними і заборонними пристроями. Однак причинами ДТП, як свідчить їх аналіз, найчастіше стають порушення водіями «Правил дорожнього руху», зокрема виїзд на переїзди при заборонних показаннях автоматичної сигналізації і закритих шлагбаумах або несправність автотранспортних засобів, які вчинили зіткнення з поїздами. Загалом в Україні експлуатується 4948 залізничних переїздів.

Залізничники закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, бути пильними, ставитися відповідально до власної безпеки, а також до життя та здоров’я своїх пасажирів.