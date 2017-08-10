У центрі Львова зніматимуть кіно: як курсуватиме громадський транспорт

З 16 серпня у Львові стартують зйомки пригодницького художнього фільму «Шляхетні волоцюги». Однією з перших локацій, де буде знімальний майданчик, стане площа Ринок. У зв’язку з цим, трамваї з 7.00 і до 19.00 будуть об’їжджати цю частину міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми хочемо вас проінформувати про одну дуже цікаву подію, яка вже починає готуватися у Львові. Вже готується одна з локацій, яка буде знімальним майданчиком для фільму «Шляхетні волоцюги», який знімається на замовлення Держкіно. Дуже важливо, що Львів буде показаний зі стародавньої сторони і тут будуть, власне, відтворені певні історичні моменти і будуть залучатися досить багато різних знакових для Львова постатей.

У зв’язку зі знімальним процесом, в середу, 16 серпня, з 07.00 год. до 19.00 год. площа Ринок на один день повністю перетвориться на кіномайданчик, для підготовки якого треба певний час, тому декорації почали монтувати вже. Ми хочемо принести свої вибачення мешканцям Львова за певні незручності з громадським транспортом, які можуть виникнути 16 серпня. Адже буде задіяна повністю площа Ринок і трамваї об’їжджатимуть площу.

Незручності короткотривалі, але після цього ми зможемо споглядати головну локацію нашого міста у фільмах. Це є дуже велика додана вартість для нашого міста, тому що, коли міста стають знімальними майданчиками – це, однозначно, піднімає індустрію»,- зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

У зв’язку із проведенням на площі Ринок зйомок пригодницького фільму «Шляхетні волоцюги», у середу, 16 серпня, з 07.00 год. до 19.00 год. трамваї курсуватимуть так:

Трамвайний маршрут № 1 – Трамвайне депо – вул. Городоцька – вул. Вітовського – Трамвайне депо.

Трамвайний маршрут № 2 – вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Стуса – Вернадського – пл. Соборна – вул. Вітовського – вул. Коновальця.

Трамвайний маршрут № 9 – Трамвайне депо – вул. Вітовського – Вул. Городоцька – Трамвайне депо.

«Фільм зніматимуть не лише на площі Ринок, а також на інших локаціях. Це національний фільм, який ми зможемо побачити в кінотеатрах.

Що важливо – Львів з’являється як Львів і це є рімейк дуже старому, довоєнному польському мюзиклу 1939 року про львівських батярів.

Зйомки фільму відбуватимуться у Львові та у Києві. Окрім площі Ринок, для зйомок фільму також будуть задіяні ще площа Музейна, двір Собору Святого Юра, вулиця Вірменська, Вірменський дворик. Але найбільший майданчик для зйомок залишається на площі Ринок. Для нас дуже важливо, що для зйомки залучені львівські актори»,- додала Ольга Райтер, голова Львівської кінокомісії.

Також для зйомок фільму використають і ретро-трамвай 1909 року випуску, який ЛКП «Львівелектротранс» передає в оренду фільммейкерам «Ганзафільм» для процесу зйомок стрічки «Шляхетні волоцюги». Вартість оренди трамваю з урахуванням знижки для «Ганзафілм» становить 1 тис. грн. в одну годину.

«Цей трамвай – це унікальний зразок ще австрійського машинобудування. На сьогодні у світі збереглося три таких трамваї: 2 в Польщі і 1 у Львові. Назва трамвая Sanok SN1. Також компанія «Ганзафільм» зобов’язується компенсувати збитки для підприємства, які пов’язані із змінами в русі трамваїв 1, 2 і 9»,- наголосив Іван Бондар, начальник відділу зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Фото: photo-lviv.in.ua