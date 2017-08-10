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У Львові затримали п’ятьох нелегалів

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Правоохоронці виявили у Львові п’ятьох іноземців, які незаконно перебували на території України. Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, в рамках проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» 8 серпня виявили у Львові п’ятьох громадян однієї з азійських країн, у яких були протерміновані візові документи.

Іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На кожного із них накладено штраф в розмірі 510 гривень.

Вирішується питання про примусове повернення порушників за межі нашої держави із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну строком на три роки.

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