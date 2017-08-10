У Львові вперше експонують особисті речі сина Івана Франка

Сьогодні, 10 серпня у Львівському музеї Івана Франка відкрилася виставка до Дня незалежності України.

Під час виставки в музеї #ДімФранка виставлені особисті речі сина Івана Франка, Петра, з його військового побуту: ніж, бінокль та люлька.

«Дякуємо родині за згоду на експонування. Запрошуємо всіх зацікавлених на відкриття завтра о 15:00, а також на виставку, яка триватиме до середини вересня», – закликає директор музею Богдан Тихолоз.

«Незалежність України виборювалася не в тиші кабінетів, а на ратних полях. Ось уже 12 років члени Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» дбайливо реконструюють історію цієї боротьби. Її матеріальні свідчення – зброя, набої, однострої, військові відзнаки… – розповідають про участь українців у військових формуваннях різних епох та держав. Серед когорти лицарів чину, які змагалися за волю України не на словах, а на ділі, зі зброєю в руках, – і сини Івана Франка, Петро і Тарас», – розповідає директор музею.

Усім відвідувачам обіцяють відчуття історії на дотик на виставці «Під Украйни єднаймось прапор: українці в борні за Незалежність” (до 100-річчя Української Революції 1917‒1921 рр., 12-річчя діяльності Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» та Дня незалежності України).

Співорганізатори: #ДімФранка і ГО “Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять”.

Виставка доступна для огляду з 10 серпня до 17 вересня в усі дні, крім вівторка, з 10:00 до 17:00 (за ціною вхідного квитка до Музею).