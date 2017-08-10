У Львові російськомовні особи зірвали громадські слухання, - ЛМР

Сьогодні, 10 серпня, у Львівській міській раді мало відбутись громадське слухання проекту Статуту територіальної громади м. Львова. Однак, невідомі особи не дали змоги провести громадське слухання, повідомляють у прес-службі Львівської мерії.

«Сьогодні у нас о 17 год. мали відбутись громадські слухання проекту Статуту територіальної громади міста Львова. Але, на жаль, протягом години зареєстровані присутні, фактично, не дали змоги навіть сформулювати порядок денний, були вчинені дії, щоб не дати змоги розпочати громадські слухання. При спробі доповідачів хоча б представити, що саме напрацьовано робочою групою, люди забирали мікрофон, перекрикували усіх. Було багато російськомовних осіб, які були противниками проведення громадського слухання. Головуючий був змушений просто закрити громадське слухання, не було сенсу продовжувати слухання, адже це могло перерости у більший конфлікт.

Метою громадських слухань було представити для усіх охочих напрацьований робочою групою проект положення і мати можливість поспілкуватись з членами робочої групи. Зараз триває період подання своїх пропозицій та зауважень до проекту Статуту до 11 вересня», – розповів начальник управління «Секретаріат Ради» Юрій Лукашевський.

Нагадаємо, ознайомитись з матеріалами громадського слухання проекту Статуту територіальної громади м. Львова можна тут: http://city-adm.lviv.ua/public-hearings/241320-100817-hromadske-slukhannia-proektu-statutu-terytorialnoi-hromady