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Шестеро дітей зі Львівщини отруїлись на базі відпочинку в Очакові

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На базі відпочинку на Миколаївщині отруїлося шестеро дітей зі Львівщини. Про це повідомив прес-секретар управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА Юрій Баргінцев.

«Минулої ночі в Очаківської ЦРЛ доставлено 6 дітей віком від 3 до 12 років. Двоє в стані середньої тяжкості, четверо – легкої, все з ознаками харчової токсикоінфекції. Діти зі складу організованої групи з Львівської області. Комісією управління охорони здоров’я встановлено-всі діти обстежені, одержали все необхідне лікування», – повідомив він.

«На 12.50. в лікарні перебувають 2 дитини з цієї групи, 4 дітей в задовільному стані під розписку батьків послалися на необхідність від’їзду додому виписані. Стан дітей стабільно задовільний, перебувають під наглядом медиків», – додав він.

Також Ю. Баргінцев зазначив, що інших дітей на баз відпочинку також перевірили медики.

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