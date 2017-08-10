Ринок праці Польщі значно збільшив попит на українців

У першому півріччі 2017 року польські роботодавці оформили 948 тис. заяв про намір працевлаштування іноземного працівника. При цьому збільшився запит на працівників з України, пише УНІАН з посиланням на Польське радіо.

«Це майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року», – пояснив він.

Як зазначає видання, 326 тис. українців у Польщі працює в транспортній галузі і на складах; у торгівлі – 200 тис. осіб; туристичну галузь обслуговує 116 тис. українських працівників; 15 тис. українців знайшли працевлаштування в науковій і технічній галузях.

Фото: УНІАН