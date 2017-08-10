ОСТАННІ НОВИНИ

Ремонт вулиці Чернівецької обіцяють завершити до 1 вересня

|

До 1 вересня у Львові планують завершити ремонт вулиці Чернівецької. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Ремонтні роботи на вул. Чернівецькій розпочалися 12 травня. Замовником проведення цих робіт є ЛКП «Львівавтодор», виконавець – ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснює французька компанії «Egis».

«До 1 вересня, як і планувалося, будуть завершені ремонтні роботи на вул. Чернівецькій. Також зараз ми плануємо розпочати будівництво дороги на вул. Зеленій. Очікуємо сьогодні-завтра отримати дозвіл на початок робіт. Оголосили тендер на будівництво щебеневої дороги до району Білогорщі.

Зараз триває експертиза проекту ремонту дороги на вул. Замарстинівській. Як тільки матимемо висновок експертизи, оголошуємо тендер для того, щоб цього року зробити основний масив робіт на ділянці від вул. Гайдамацької до вул. Липинського», – розповів Олег Береза, директор ЛКП «Львівавтодор».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів