Ремонт вулиці Чернівецької обіцяють завершити до 1 вересня

До 1 вересня у Львові планують завершити ремонт вулиці Чернівецької. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Ремонтні роботи на вул. Чернівецькій розпочалися 12 травня. Замовником проведення цих робіт є ЛКП «Львівавтодор», виконавець – ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснює французька компанії «Egis».

«До 1 вересня, як і планувалося, будуть завершені ремонтні роботи на вул. Чернівецькій. Також зараз ми плануємо розпочати будівництво дороги на вул. Зеленій. Очікуємо сьогодні-завтра отримати дозвіл на початок робіт. Оголосили тендер на будівництво щебеневої дороги до району Білогорщі.

Зараз триває експертиза проекту ремонту дороги на вул. Замарстинівській. Як тільки матимемо висновок експертизи, оголошуємо тендер для того, щоб цього року зробити основний масив робіт на ділянці від вул. Гайдамацької до вул. Липинського», – розповів Олег Береза, директор ЛКП «Львівавтодор».