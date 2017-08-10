Прикордонники Львівського загону викрили українця, який віз до Польщі контрафактні цигарки

Учора, 9 серпня, прикордонники Львівського загону виявили замасковані цигарки на 60 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг», прикордонники Львівського загону в рамках проведення операції «Кордон-2017» запобігли перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. Їх, до Республіки Польща намагався вивезти громадяни України. Цигарки чоловік ховав в салоні під декоративною обшивкою даху свого авто, марки ” Фольксваген “. Усього було виявлено 424 пачки цигарок марки “Мінськ”. Цигарки та автомобіль вилучено працівниками фіскальної служби, сума оцінки склала більш ніж 60 тисяч гривень.

Протягом 2017 року персоналом Львівського прикордонного загону було виявлено 130 тисяч пачок цигарок.

Фото: прикордонники