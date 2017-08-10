Нині на Личакові відбудеться поминальна панахида за Романом Лубківським

У четвер, 10 серпня відбудеться поминальна панахида з нагоди 76 річниці від дня народження Романа Лубківського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Поминальна панахида розпочнеться о 11.00 на Личаківському кладовищі – українського письменника, державного і громадського діяча, дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла України, члена Спілки письменників України.

У заході візьмуть участь родина письменника, громадськість та діячі культури.

Власне, 23 жовтня 2015 року на 74 році життя помер відомий український письменник та громадський діяч Роман Лубківський.