ОСТАННІ НОВИНИ

Нині на Личакові відбудеться поминальна панахида за Романом Лубківським

|

У четвер, 10 серпня відбудеться поминальна панахида з нагоди 76 річниці від дня народження Романа Лубківського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Поминальна панахида розпочнеться о 11.00 на Личаківському кладовищі – українського письменника, державного і громадського діяча, дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла України, члена Спілки письменників України.

У заході візьмуть участь родина письменника, громадськість та діячі культури.

Власне, 23 жовтня 2015 року на 74 році життя помер відомий український письменник та громадський діяч Роман Лубківський.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів