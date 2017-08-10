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На Львівщині знову незаконно вирубали ліс

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У Старосамбірькому районі на Львівщині виявлено незаконну вирубку дерев на більше ніж півтора млн. грн. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Під час проведення позапланових перевірок дотримання вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів Турківським ДЛГП «Галсільліс» та  Старосамбірським ДЛГП «Галсільліс» Держекоінспекція виявила незаконну рубку дерев.

За фактом незаконної рубки 78 дерев на території Бітлянського лісництва (Либохорська сільська рада Турківського району) нараховано збитки на суму 365,392 тис. грн.

На території Стрільбицького лісництва (Волошинівська сільська рада Старосамбірського району) незаконно зрубано 142 дерева, чим заподіяно збитки державі на суму 1129,676 тис. грн.

В обох випадках порушення вчинено невстановленими особами. Матеріали перевірки скеровано в УСБУ у Львівській області.

 

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