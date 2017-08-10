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На Львівщині іноземець «обчистив» хлібовоз

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На Львівщині правоохоронці затримали іноземця, який обікрав водія хлібовозу. Встановлено, що 52-річний зловмисник, скориставшись відсутністю водія, викрав гроші з салону автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Кам’янка-Бузький відділ поліції 9 серпня звернувся 26-річний мешканець району. Чоловік повідомив, що близько 14.00 під час доставки товару в один з магазинів міста він став жертвою злодія. Зі слів заявника, він поніс хліб у магазин і залишив автомобіль «ГАЗ 3307» незачиненим. Коли повернувся, то побачив, що з салону зникли гроші в сумі 4750 гривень. В цей час поблизу хлібовозу знаходився підозрілий чоловік. За мить до незнайомця під’їхала «Таврія», він сів у неї і зник з місця події.

Працівники групи реагування перехопили вказаний легковик в одному з сіл району. В салоні знаходились троє чоловіків, усі уродженці іншої держави, які проживають в східних областях України.

Одного із зловмисників, 52-річного мешканця міста Кривий Ріг, затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Двох інших чоловіків правоохоронці опитали та відпустили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, протягом серпня на Львівщині проводять загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», метою яких є зменшення негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.

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