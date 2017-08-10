Мерія проводить Всеукраїнський конкурс на кращий проект спортивного комплексу на Сихові

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради оголосило проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію спортивного комплексу на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Конкурс проводять, щоб вибрати кращу проектну пропозицію спортивного комплексу на Сихові, що передбачає створення сучасного спортивного комплексу для п’яти федерацій дитячого та дитячо-юнацького спорту для забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, створенні умов для розвитку дитячого та дитячо-юнацького професійного спорту на території Львова, що дозволить підвищити рівень залучення дітей та молоді до занять спортом.

Спортивний комплекс передбачено для:

Регбі;

Гандболу;

Баскетболу;

Волейболу;

Водного поло.

Учасникам потрібно передбачити в спортивному комплексі блок критих залів: чотири окремих критих спортзалів для регбі, гандболу, баскетболу, волейболу; критий басейн для водного поло та блок допоміжних і адміністративно-господарських приміщень. Також у межах проекту потрібно забезпечити максимальне озеленення всієї території комплексу; розмежування автомобільних та пішохідних доріг; передбачити велосипедну інфраструктуру (велодоріжки, криті парковки); відкритий паркінг для автомобілів та автобусів згідно норм; огорожу території; два відкриті комплексні спортивні майданчики для використання ігровими видами спорту та для загальної фізичної підготовки (покриття площадок – штучне, водопроникне з дренажем).

Для участі автор/авторський колектив має оформити заявку на участь у конкурсі, заповнивши реєстраційну форму на сайті. Термін реєстрації – 8 вересня, термін подачі – 20 жовтня.

Призовий фонд становить: І місце – 90 тис грн, ІІ місце – 60 тис грн, ІІІ місце – 30 тис грн.

Детальніше про конкурс можна дізнатися тут.