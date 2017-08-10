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Мерія проводить Всеукраїнський конкурс на кращий проект спортивного комплексу на Сихові

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Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради оголосило проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію спортивного комплексу на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Конкурс проводять, щоб вибрати кращу проектну пропозицію спортивного комплексу на Сихові, що передбачає створення сучасного спортивного комплексу для п’яти федерацій дитячого та дитячо-юнацького спорту для забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, створенні умов для розвитку дитячого та дитячо-юнацького професійного спорту на території Львова, що дозволить підвищити рівень залучення дітей та молоді до занять спортом.

Спортивний комплекс передбачено для:

  • Регбі;
  • Гандболу;
  • Баскетболу;
  • Волейболу;
  • Водного поло.

Учасникам потрібно передбачити в спортивному комплексі блок критих залів: чотири окремих критих спортзалів для регбі, гандболу, баскетболу, волейболу; критий басейн для водного поло та блок допоміжних і адміністративно-господарських приміщень. Також у межах проекту потрібно забезпечити максимальне озеленення всієї території комплексу; розмежування автомобільних та пішохідних доріг; передбачити велосипедну інфраструктуру (велодоріжки, криті парковки); відкритий паркінг для автомобілів та автобусів згідно норм; огорожу території; два відкриті комплексні спортивні майданчики для використання ігровими видами спорту та для загальної фізичної підготовки (покриття площадок – штучне, водопроникне з дренажем).

Для участі автор/авторський колектив має оформити заявку на участь у конкурсі, заповнивши реєстраційну форму на сайті. Термін реєстрації – 8 вересня, термін подачі – 20 жовтня.

Призовий фонд становить: І місце – 90 тис грн, ІІ місце – 60 тис грн, ІІІ місце – 30 тис грн.

Детальніше про конкурс можна дізнатися тут.

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