Маленький львів’янин Любомирчик потребує допомоги

Львів’ян та всіх небайдужих просять терміново допомогти зібрати 28 тисяч гривень для лікування маленького хлопчика, який за два тижні має пройти планову терапію у Німеччині. Про це у спільноті «Варта-1» повідомила мама Любомира, передає кореспондент Львівського порталу.

«Звертаємось до Вас з проханням про допомогу – частковим збором коштів нашому синочку Яремку Любомиру на планову терапію у Німеччину. Любчику поставлено діагноз : вроджене порушення ЦНС у вигляді гіпогенезії мозолистого тіла. Діагноз поставлений в 1 рік і 2 місяці. І з того моменту синочок бореться зі своєю недугою. Любчик 2 рази на рік проходить реабілітацію у місті Львів в лікарні на Орлика в неврологічному відділенні. Пройшов 1 курс в реабілітаційному центрі «Еліта», 4 курси в «Інново», 3 курси м. Київ «Мікрополяризиція»- клініка Яценко, 1 курс мікрополяризаціі в м. Львів – Влада Тарасенко, 1 курс у Німеччині, на постійній основі займається з реабілітологом по 1,5 год в день, кожен день логопедичний масаж та заняття з дефектологом 1 раз в тиждень, а також басейн, іпотерапія. Порушення ЦНС дало нам погіршення на очі, їздимо на огляд і лікування в «Охмадит» (м. Київ).

Лишається три тижні, щоб пройти планову терапію у Німеччині. Просимо Вас долучитись до часткового збору коштів на реабілітацію. Залишилось зібрати 28 200 грн», – розповіла мама хлопчика Софія Тарах-Яремко.

Батьки хлопчика постійно витрачають велику кількість грошей на те, аби їх син жив повноцінним життям. Ми можемо зробити свій внесок, аби в цієї дитини таки було щасливе дитинство.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

5168 7556 2927 6102 – мама Софія Тарах-Яремко.

Будь ласка, підтримайте та допоможіть Любчику.”

Група у Facebook «Допоможемо Любчику стати на ноги! Let’s help Lyubchyk get on his feet!».

Фото: Facebook