LvivMozArt та фестиваль Параджанова: чим ще дивуватиме Львів у День Незалежності України

Цього року Україна святкує свій 26 день народження. З нагоди свята у Львові пройде низка тематичних заходів у різних локаціях міста. Про це сьогодні, 10 серпня, під час прес-конференції розповіли організатори заходів, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами арт-директора міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt Оксани Линів, в межах фестивалю відбудеться близько 20 концертів, воркшопи та майстер-класи для дітей.

«Цього року пройде перший міжнародний фестиваль класичної музики до якого ми готувалися декілька років. LvivMozArt проходитиме з 18-25 серпня у Львові. Очікується зробити його фестиваль таким чином, аби задіяти якомога більше найцікавіших локацій Львова. Щоб гості, які приїдуть змогли не тільки побачити місто, але й почути ексклюзивні музичні програми, які вони не почують ніде в світі.

Акцентом в першому фестивалі буде музика Франца Ксавера Моцарта, який впродовж 30 років жив у Львові. Другою важливою лінією фестивалю – представлення музики і творів українських композиторів. На мою думку, кожен меломан та люди, які досі не були причетні до музичного мистецтва зможуть для себе знайти різноманітні програми. Також варто зазначити, ми запланували три події в Оперному театрі: концерт відкриття, оперний гала-концерт з 9 зірками світової оперної сцени та концерт закриття», – сказала вона

Оксана Линів відзначила, що на дітей під час фестивалю також чекає багато цікавинок.

«Особливим форматом фестивалю – робота з молоддю. Робота з дітьми та молодим поколінням є для нас дуже особливою. Під час фестивалю буде діяти діяти майданчик «Моцарт кідс», де для дітей будуть організовані квести», – додала вона.

Окрім фестивалю класичної музики LvivMozArt львів’ян запрошують ще на Фестиваль Параджанова, який відбудеться на Левандівці.

«Впродовж 20-27 серпня на Левандівці відбуватиметься фестиваль Параджанова. Особливістю цьогорічного фестивалю стане міжнародна резиденція, куди будуть запрошені митці з України, Грузії, Вірменії, Молдови, Білорусі тощо. Вони приїдуть для того, аби з львів’янами творити параджанівську естетику та свободу. Резиденція розпочнеться 20 серпня і щодня будуть дитячі програми, майстер-класи для дітей і дорослих. 24 серпня буде офіційне відкриття фестивалю Параджанова і розпочнеться воно з показу фільму про війну», – розповіла координатор фестивалю Параджанова на Левандівці Ірина Рибко.

Також з 23 по 27 серпня у Львові проходитиме фестиваль «Етновир», який збере у місті Лева колективи з багатьох країн світу. Окрім цього, 23 серпня об 11 годині на Личаківському кладовищі відбудуться заходи з вшанування пам’яті Героїв України.

Фото: ЛМР, Львов – В городе