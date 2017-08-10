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ЛОР закликають створити ландшафтний парк на 15 га лісу, які хочуть вирубати під дачі

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На сайті ЄСМП зареєстрували петицію за переведення 15 га лісу біля Львова, який заплановано вирубати, у Державний лісовий фонд, інформує Львівський портал.

Як зазначають ініціатори петиції, «розпорядженням №667 голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка «узаконює» вирубування понад 15 гектарів найближчого львівського лісу на виїзді зі Львова у напрямку до Брюховичів (Брюховицький ліс)». Водночас вони додають, що ліс хочуть вирубати під індивідуальне дачне будівництво 143-х учасників АТО-правоохоронців (працівників поліції, СБУ, прокуратури і т.п. структур).

«У розпорядженні ЛОДА ліс фігурує як земля колишньої військової частини «на вулиці Замарстинівській за межами Львова». Військову частину ще 40 років тому розформували. Вона була захована саме в лісі, якому 60-100 років. А після ліквідації військової частини ліс успішно самовідновився також і на місці замаскованих колишніх військових об’єктів», – мовиться у петиції.

Отож, ініціатори петиції пропонують Львівській обласній раді прийняти ухвалу про повернення лісу у Державний лісовий фонд або ж створити тут Львівський регіональний ландшафтний парк, щоб у ньому могли оздоровлюватися всі львів’яни.

Додамо, що петиція зареєстрована 8 серпня, наразі її вже підписало 126 осіб.

Нагадаємо, що Львівський портал також висвітлював цю тему, детальніше читайте у матеріалі «Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом».

Фото: Закарпатський кореспондент

 

 

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