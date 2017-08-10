Ірландський інвестор планує спорудити на Львівщині елеватор

Ірландський інвестор зацікавлений в спорудженні елеватора на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ірландський інвестор уже має невеликий бізнес в аграрній сфері в області, для цього залучив 100% власних інвестицій. Тепер Джонатак Клібборн зацікавлений в розширенні свого підприємства. Так, зараз бізнесмен, за сприяння Львівської ОДА, розпочав пошук земельної ділянки, до якої має певні технологічні вимоги, зокрема розташування поблизу залізниці для подальшого спрощення перевезення зерна.

«Елеватор, який ви плануєте спорудити – це додаткові потужності для економіки області. Ми зацікавлені в тому, щоб він постав якнайшвидше і, відповідно, сприятимемо у пошуку землі під майбутнє підприємство» – наголосив під час зустрічі голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Як тільки питання з земельною ділянкою буде вирішено, інвестор готовий розпочати спорудження об’єкту. За попередніми підрахунками, спорудження можна завершити за 12 місяців.

Окрім того, у довготермінових планах підприємця з Ірландії і надалі розширювати свій аграрний бізнес саме на Львівщині. Джонатак Клібборн у майбутньому займатиметься і розведенням великої рогатої худоби саме на території області й, відповідно, заготівлею м’яса та молочної продукції.

Фото: ЛОДА