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Фельдшерку із Львівщини нагородили Орденом Святого Пантелеймона

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Фельдшер пункту екстреної медичної допомоги «Чижиків» (Пустомитівський район) Мирослава Савчак стала лауреатом премії «Орден Святого Пантелеймона» у номінації «Найкращий медик». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До двадцятки номінантів на медичний «Оскар» – «Орден Святого Пантелеймона» – Честь медичної професії потрапило двоє львівських медиків: головний лікар ЛДОРЛДЦ  Ігор Ковальчук і фельдшер пункту екстреної медичної допомоги «Чижиків» Мирослава Савчак.

Мирослава Савчак 26 років у професії, працювала медичною сестрою, сільським фельдшером. З 2007 року працює фельдшером на пункті екстреної допомоги. У 2015 взяла відпустку і добровольцем поїхала  працювати в НГУ «Перша медична рота», пізніше була мобілізована і служила в батальйоні імені генерала Кульчицького.

Довідка

«Орден Святого Пантелеймона» заснований у 2009 році, з 2017 року він є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя. Нагороду підтримують усі християнські церкви в Україні та Національна академія медичних наук. Щороку нагорода вручатиметься у 5 номінаціях.

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