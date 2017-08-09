Знищений пожежею будинок у центрі Львова відновлять за півмільйона

Сьогодні, 9 серпня, у мерії на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС погодили рішення про проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в житловому будинку на проспекті Свободи, 31, в якому в середині липня виникла пожежа. Кошти на заміну покрівлі, дерев’яних балок та перекриття між горищем і квартирою виділить Галицька районна адміністрація.

«Пожежа почалася з 4-ї квартири, через балкони перекинулася на 8-му, і на покрівлю. Загалом пошкоджено і потребує заміни 570 кв. м. покрівлі, треба замінити 75% дерев’яних балок, і також перекриття між горищем і квартирою частково вигоріло і втратило несучу здатність. Розроблено кошторис цих ремонтних робіт, сума складає 490 тис. грн. Нам вистачає свого власного ресурсу на проведення цих робіт», – розповів в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Нагадаємо, 16 липня близько 16.00 год. в квартирі на 2-му поверсі житлового будинку №31 на пр. Свободи виникла пожежа. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення.