ОСТАННІ НОВИНИ

Знищений пожежею будинок у центрі Львова відновлять за півмільйона

|

Сьогодні, 9 серпня,  у мерії на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС погодили рішення про проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в житловому будинку на проспекті Свободи, 31, в якому в середині липня виникла пожежа. Кошти на заміну покрівлі, дерев’яних балок та перекриття між горищем і квартирою виділить Галицька районна адміністрація.

«Пожежа почалася з 4-ї квартири, через балкони перекинулася на 8-му, і на покрівлю. Загалом пошкоджено і потребує заміни 570 кв. м. покрівлі, треба замінити 75% дерев’яних балок, і також перекриття між горищем і квартирою частково вигоріло і втратило несучу здатність. Розроблено кошторис цих ремонтних робіт, сума складає 490 тис. грн. Нам вистачає свого власного ресурсу на проведення цих робіт», – розповів в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Нагадаємо, 16 липня близько 16.00 год. в квартирі на 2-му поверсі житлового будинку №31 на пр. Свободи виникла пожежа. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів