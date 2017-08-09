Вибухотехніки Нацполіції разом із ФБР підірвали на Львівщині чотири авто

Спільні навчання за участі американських колег проходять на базі новоствореної Державної установи «Навчальний центр Вибухотехнічної служби Національної поліції України». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, сьогодні, 9 серпня, у третій день навчань працівники вибухотехнічних підрозділів Національної поліції України за участі представників аналітичного центру з терористичними вибуховими пристроями ФБР Сполучених Штатів Америки (ТЕDAC) в умовах, наближених до бойових, проводили огляд місця події за фактами вибухів.

У чотири автомобілі були закладені саморобні вибухові пристрої різного типу та потужності. Крім цього, було застосоване так зване вторинне замінування. Перед вибухотехніками стояло завдання знайти і знешкодити цей пристрій, а після цього провести огляд місця вибуху.

«Внаслідок збройного конфлікту на сході України з території бойових дій у незаконний обіг потрапляє велика кількість вибухівки та боєприпасів. Відносно недавно на мирних територіях держави прогриміла серія вибухів в автомобілях, під автомобілями і поблизу них. Тому ми вирішили актуалізувати заняття для вибухотехніків. Для цього ми знайшли автомобілі, заклали в них саморобні вибухові пристрої, подібні до тих, які були вилучені, і продемонстрували нашим молодим співробітникам, як слід діяти в таких ситуаціях», – розповів заступник начальника Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України Дмитро Суслов.

Навчальний курс «Огляд місця події за фактом вибуху» проводять на базі новоствореної Державної установи «Навчальний центр Вибухотехнічної служби Національної поліції України».

«До навчань долучились 27 вибухотехніків зі всієї України та 10 працівників спецпідрозділу «КОРД». Заняття розпочалися з теоретичної частини. Наші американські колеги, представники ФБР, провели презентацію – згідно їхніх стандартів відтворили огляд місця події за фактами вибухів. Сьогодні відбулася практична частина курсу. А завтра вибухотехніки, згідно зібраних ними залишків після вибуху, повинні будуть відзвітувати, який тип вибухівки і якої потужності заклали в кожний з автомобілів», – зазначив начальник Державної установи «Навчальний центр Вибухотехнічної служби Національної поліції України» підполковник поліції Олег Баран.

Нагадаємо, спільні навчання розпочалися 7 серпня з метою обміну досвідом та поглибленого вивчення криміналістичних прийомів огляду місця події за фактами вибуху саморобних вибухових пристроїв. Триватимуть вони до 10 серпня.