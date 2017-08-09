У Садового звертаються до Авакова через некерованого забудовника

З метою захисту прав та законних інтересів мешканців територіальної громади м. Львова, які вклали кошти у неправомірне будівництво, та захисту своїх прав, як власника земельної ділянки, мерія Львова звернулась у правоохоронні органи щодо протиправного будівництва компанії «Ірокс». Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

Відповідні листи скеровані Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, Прокурору Львівської області Юрію Квятківському, Начальнику Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерію Середі, Голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексію Кудрявцеву та Директору департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області Роману Желиху.

Як зазначено у листах, «ПрАТ «Ірокс» протягом багатьох років проводить протиправне будівництво багатоповерхових будинків на вул. Антонича-Майданній, вул. Шевченка, 418, вул. Тернопільській, 42. Таке будівництво ведеться без документів на землекористування, без відповідних містобудівних умов та обмежень, інших дозвільних документів».

Відтак, Львівська міська рада просить порушити кримінальне провадження щодо керівника ПрАТ «Ірокс», який повністю нівелює вимоги законодавства у сфері будівництва, а також – щодо посадових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області (тепер департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

Нагадаємо, ознайомитись з картою скандальних будівництв м. Львова можна тут.