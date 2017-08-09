У Садового вкотре вимагають пояснити, куди ділися «сміттєві» мільйони

Депутат Львівської міської ради Ігор Телішевський ініціював звернення міському голові Львова з вимогою відзвітувати про витрачені кошти на вивезення сміття. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Цього тижня у департаменті розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА повідомили про зекономлені кошти на вивезення ТПВ з міста Львова. За даними департаменту, за місяць на компенсацію перевізникам ТПВ, які вивозять відходи з міста Львова, було скеровано 12 мільйонів 854 тисячі гривень.

Відтак, в ЛОДА стверджують, що завдяки запровадженому контролю та ваговому зважуванню, на вивіз сміття скерували вдвічі менше коштів, аніж керівні органи ЛМР», – пояснює Ігор Телішевський.

Водночас він додав, що депутати ЛМР неодноразово вимагали публічного звіту міського голови та оприлюднення аудиту ЛКП «Львівспецкомунтранс» про витрачені кошти на вивезення сміття під час пленарних засідань ЛМР і жодного розу не отримували відповіді, лише додаткові вимоги про виділення мільйонів бюджетних коштів.

Як наголосив Ігор Телішевський, львів’яни мають знати куди саме пішли витрачені мільйони, і чи не йде, бува, мова про їх «відмивання».

«І головне: хто саме буде відповідати за цю невмотивовану розтрату?», – обурюється депутат.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Телішевського