У Львові знову горів трамвай?

У Львові на вулиці Стуса загорівся трамвай. Про це повідомляють активісти «Варта 1» у Facebook, передає Львівський портал.
«У Львові на вул.Стуса біля заправки загорівся трамвай», – йдеться у повідомленні активіста спільноти.
Фото: Варта 1
У Львові на вулиці Стуса загорівся трамвай. Про це повідомляють активісти «Варта 1» у Facebook, передає Львівський портал.
«У Львові на вул.Стуса біля заправки загорівся трамвай», – йдеться у повідомленні активіста спільноти.
Фото: Варта 1
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