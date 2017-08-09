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У Львові відкривається виставка, що покаже боротьбу українців за незалежність

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Завтра, 10 серпня, у Львові в Музеї Івана Франка відбудеться відкриття виставки «Під Украйни єднаймось прапор: українці в борні за незалежність». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

«Незалежність України виборювалася не в тиші кабінетів, а на ратних полях. Ось уже 12 років члени Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» дбайливо реконструюють історію цієї боротьби. Її матеріальні свідчення: зброя, набої, однострої, військові відзнаки… – розповідають про участь українців у військових формуваннях різних епох та держав. Серед когорти лицарів чину, які змагалися за волю України не на словах, а на ділі, зі зброєю в руках, – і сини Івана Франка, Петро і Тарас», – описують виставку її творці.

Виставка присвячена100-й річниці Української революції 1917‒1921 рр., 12-річчю діяльності Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» та Дню Незалежності України.

Відкриття – у четвер, 10 серпня, о 15:00, у виставкових залах Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка (ДімФранка; вул. Івана Франка, 150).

Співорганізатори: #ДімФранка і ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять».

Виставка доступна для огляду з 10 серпня до 17 вересня в усі дні, крім вівторка, з 10:00 до 17:00 (за ціною вхідного квитка в музей).

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