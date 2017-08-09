У Львові виділять майже мільйон на аварійну стінку 18 століття

Сьогодні, 9 серпня, у мерії на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС погодили рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи окремих ділянок підпірної стінки, розташованої на куті вул. Б. Хмельницького та вул. Пильникарської. Ця ділянка є в аварійному стані, тому щоб запобігти подальшому руйнуванню і уникнути травмування людей, її відновлять.

«Цегляна огорожа на вул. Пильникарській, товщиною 40 см, висотою 2,9 м і довжиною 54 м, була збудована в кін.18 поч.19 ст. Стіна виконує роль підпірної стінки в нижній частині, а у верхній частині – роль стіни муру. Вона має нахил у двір церкви орієнтовно до 10 см. Зараз 30-40 м цієї стіни вже є зруйновано, в нижній частині фундаменту є значні тріщини», – розповів в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Як додав заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, стінка є старою, фундамент зроблений з цеглин, і на ньому стоїть важкий паркан. Відтак, розмивається грунт і утворюється крутий схил у двір церкви, в яку ходять люди на Службу, тому вона може їх травмувати. Попередньо стінку хотіли замінити на паркан, проте є спільне бачення з церквою, що стінку потрібно укріпити і відновити.

Як зазначив в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, в липні розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, і вартість робіт становить 979 тис. грн.