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У ЛОДА шукають перевізників, які б вивозили сміття із двох районів Львова

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Львівська ОДА оголосила конкурс на послуги з вивезення ТПВ з двох районів Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА оголосив конкурс на послуги з вивезення (збирання, зберігання і перевезення) твердих і великогабаритних побутових відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) з територій житлового фонду комунальної власності міста  Львова, зокрема у Шевченківському та Залізничному районах.

Термін надання послуг становитиме один рік. Отримати конкурсну документацію можна особисто або поштою за адресою: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Винниченка, 6, кабінет 300.

Подати власні конкурсні пропозиції слід до 12:00 год 4 вересня 2017 року за тією ж адресою.

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 5 вересня об 11:00 год.

Додаткову інформацію щодо конкурсу можна отримати за посиланням або телефоном: (032) 276-17-94.

Нагадаємо, саме у цих районах розміщені контейнери компанії “Аве”. Цей перевізник найгірше вивозив відходи, тому його смітники віддали іншим підприємствам.

 

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