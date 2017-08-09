ОСТАННІ НОВИНИ

У департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА шукають фахівці

|

У департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА шукають спеціалістів. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, передає Львівський портал.

Зокрема, у департаменті ПЕК шукають:

– провідного спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу;

– спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.

Посадовий оклад визначений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 зі змінами.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

 

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи необхідно подати за адресою:  м. Львів, вул. Винниченка, 18,  каб. 413 (а) до 5 вересня 2017 року.

Контактний тел: 2612191, 2999237

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів