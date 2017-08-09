У департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА шукають фахівці

У департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА шукають спеціалістів. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, передає Львівський портал.
Зокрема, у департаменті ПЕК шукають:
– провідного спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу;
– спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.
Посадовий оклад визначений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 зі змінами.
Для участі в конкурсі слід подати такі документи:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту;
– заповнену особову картку встановленого зразка;
– електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413 (а) до 5 вересня 2017 року.
Контактний тел: 2612191, 2999237
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