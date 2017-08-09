У департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА шукають фахівці

У департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА шукають спеціалістів. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, передає Львівський портал.

Зокрема, у департаменті ПЕК шукають:

– провідного спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу;

– спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.

Посадовий оклад визначений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 зі змінами.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413 (а) до 5 вересня 2017 року.

Контактний тел: 2612191, 2999237

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.