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Цього тижня стартує фестиваль «Музика в старому Львові та Кракові»

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Із 13 до 29 серпня Львів вчетверте прийматиме Міжнародний фестиваль «Музика в старому Львові та Кракові». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної філармонії.

У 2014 році, коли відзначали 20-ти річчя Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова», народилася й ідея фестивалю. Народний артист України Сергій Бурко втілив у життя цей задум разом з багаторічним партнером, директором польського фестивалю «Музика в старому Кракові» Станіславом Галонським.

Цього року на фестиваль завітають Белфастський філармонійний хор (Північна Ірландія),
вокальний ансамбль Collegium Zelenski, хор Krolewski Rorantysty (Польща), піаніст Артур Грін (США), а також численні солісти і колективи з Польщі і України.

Тематика старовинного королівського міста дуже личить фестивалеві, адже його особливістю є те, що концерти відбуваються одночасно  в храмах, пам’ятних та історичних місцях Львова та Кракова.

«Міста-побратими збирають відомих виконавців та колективи з різних країн. Глибокі культурні та мистецькі традиції, історичні пам’ятки, які внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
створюють духовний міст та своєрідну паралель між Львовом та Краковом. Спільні цінності – без кордонів», – наголошують у філармонії.

Фото: tasty-ideas.blogspot.com

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