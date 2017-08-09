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Незаконних забудов на Чайковського та у парку «Знесіння» офіційно не існує

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Львівська міська рада оновила онлайн-карту, з допомогою якої мешканці, які хочуть придбати квартиру, можуть перевірити новобудову на «скандальність», тобто наявність чи відсутність необхідних містобудівних умов та обмежень або ж відповідність поверховості чи інших параметрів отриманим вихідним даним. Проте на оновленій мапі не знайшлося місця декільком відомим скандальним будівництвам.

Зокрема, на мапі не позначене будівництво у парку «Знесіння», право на завершення якого компанія-забудовник ще досі намагається вибороти.

Також немає на мапі будинку на розі вулиць Стефаника-Чайковського, де попри відсутність дозволів уже завершується будівництво на місці 150-річної кам’яниці.

В обох випадках мерія Львова позиціонувала себе противником забудовників як у судах, так і під час брифінгів з журналістами.

Окрім того, немає на мапі скандальних забудов будівництва на розі вулиць Струмок-Масарика, де забудовник зводить багатоповерхівку впритул до дитячого садочка.

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