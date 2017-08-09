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На вулиці Чукаріна відновили зупинку громадського транспорту

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У сихівському житловому масиві, на вул. Чукаріна, 1, відновили зупинку для громадського транспорту. Впродовж серпня-вересня на зупинці буде облаштовано павільйон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На прохання мешканців ми відновили зупинку громадського транспорту на вул. Чукаріна, 1. Колись давно, коли по вул. Чукаріна курсував громадський транспорт, ця зупинка функціонувала. Коли транспорт перестав їздити, зникла потреба в зупинці. На її місці мешканці почали паркувати свої авто. Натомість, коли по вул. Чукаріна почав їздити автобусний маршрут № 37, мешканці звернулися з прохання відновити зупинку, оскільки змушені далеко ходити до найближчої зупинки.

Тому, на прохання мешканців, ми відновили зупинку на вул. Чукаріна, 1. Виконали там капітальний ремонт хідників. Протягом серпня-вересня облаштуємо павільйон», – розповів Володимир Івасюк, в.о. голови Сихівської РА.

 

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