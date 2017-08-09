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На місцях загибелі військових зі Львівщини встановлять обеліски

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До Дня Незалежності України – 24 серпня на Луганщині та Донеччині встановлять ще декілька обелісків на місцях загибелі військовослужбовців із Львівщини. Про це повідомляє прес-служба ЛОР, передає Львівський портал.

Планується, що в Луганській області обеліски встановлять у Станиці Луганській, Щасті, Кримському та Трьохізбенці.

Крім того, на території Донецької області на горі Карачун зведуть пам’ятний знак екіпажу підполковника Андрія Бєлкіна на Мі-8МТ, що загинув на цьому місці в 2014 році – за кілька днів до звільнення Слов’янська.

Варто зауважити, що учать у нараді взяли представники управління капітального будівництва , департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА та волонтер Микола Маланич.

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