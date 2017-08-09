Львів’ян просять фінансово підтримати притулок зооволонтера Юрія Микитюка

Львів’ян просять підтримати приватний притулок зоозахисника Юрія Микитюка.



«Не забуваємо про Притулок Юрія Микитюка, який існує виключно на пожертви не байдужих людей!!!! Велика кількість тваринок – це не легка праця. Щодня їх потрібно годувати, лікувати, доглядати за ними. І все це робить одна людина, Юрій. Він повністю присвятив своє життя цим знедоленим тваринкам. Йому потрібна наша підтримка щодня! Не забуваймо про Притулок Юрія Микитюка», – повідомляють зооактивісти.

Картка Приватбанку Юрій Микитюк 5168 7573 1285 9020

Тел. 097 221 75 93