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Колишній заступник очільника ДФС Франківщини буде керувати економікою Львова

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Сьогодні,  9серпня,  на апаратній нараді у Львівській мерії  відбулося представлення заступника директора департаменту – начальника управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. З 4 серпня 2017 року цю посаду очолює Роман Панасюк.

Біографічна довідка:

Дата народження: 24 грудня 1981 року.

Місце народження: с. Зозів, Липовецького району, Вінницької області.

Освіта: повна вища. У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Міжнародна економіка», здобув кваліфікацію «Спеціаліст з міжнародної економіки».

Спеціальне звання: радник податкової та митної справи III рангу з 01.01.2014 року.

З 2014 до 2017 року працював на посаді заступника начальника ГУ ДФС у Івано-Франківській області.

 

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