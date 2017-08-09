Колишній заступник очільника ДФС Франківщини буде керувати економікою Львова

Сьогодні, 9серпня, на апаратній нараді у Львівській мерії відбулося представлення заступника директора департаменту – начальника управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. З 4 серпня 2017 року цю посаду очолює Роман Панасюк.

Біографічна довідка:

Дата народження: 24 грудня 1981 року.

Місце народження: с. Зозів, Липовецького району, Вінницької області.

Освіта: повна вища. У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Міжнародна економіка», здобув кваліфікацію «Спеціаліст з міжнародної економіки».

Спеціальне звання: радник податкової та митної справи III рангу з 01.01.2014 року.

З 2014 до 2017 року працював на посаді заступника начальника ГУ ДФС у Івано-Франківській області.