Форум видавців шукає волонтерів

Форум Видавців, який триватиму у Львові 13-17 вересня, оголосив набір волонтерів. Про це йдеться на сайті книжкового ярмарку.

До Форуму видавців ще трохи більше місяця. Команда активно формує програму, удосконалює заходи, залучає авторів та видавництва.

“Кілька тижнів тому ми оголосили про набір волонтерів, які приєднаються до створення найбільшої книжкової події України та однією з найкращих у Європі. Станом на 8 серпня допомагати команді Форуму зголосилося близько 400 небайдужих та активних молодих людей. Якщо серед них ще немає Вас, то скоріше заповнюйте анкету та долучайтеся до великої родини Форуму видавців. Кожен волонтер отримає футболку, подяку, неймовірну кількість вражень та можливість зазирнути за лаштунки однієї з найбільших подій країни.

Заповнюйте анкету за посиланням. Заявки приймаються до 13 серпня.Сподіваємося на Вашу участь, відповідальність та гарний настрій!”, – наголошують організатори.