ОСТАННІ НОВИНИ

Форум видавців шукає волонтерів

|

Форум Видавців, який триватиму у Львові 13-17 вересня, оголосив набір волонтерів. Про це йдеться на сайті книжкового ярмарку.

До Форуму видавців ще трохи більше місяця. Команда активно формує програму, удосконалює заходи, залучає авторів та видавництва.

“Кілька тижнів тому ми оголосили про набір волонтерів, які приєднаються до створення найбільшої книжкової події України та однією з найкращих у Європі. Станом на 8 серпня допомагати команді Форуму зголосилося близько 400 небайдужих та активних молодих людей. Якщо серед них ще немає Вас, то скоріше заповнюйте анкету та долучайтеся до великої родини Форуму видавців. Кожен волонтер отримає футболку, подяку, неймовірну кількість вражень та можливість зазирнути за лаштунки однієї з найбільших подій країни.

Заповнюйте анкету за посиланням. Заявки приймаються до 13 серпня.Сподіваємося на Вашу участь, відповідальність та гарний настрій!”, – наголошують організатори.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів