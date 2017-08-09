До Львова на музичний фестиваль їдуть виконавці з Ірландії, США та Польщі

З 13 до 29 серпня львів’ян та гостей міста очікує насичена концертна програма за участю виконавців з різних міст України та Польщі, а також – з Північної Ірландії та США. Фестивальні події відбуватимуться паралельно з 42-м святом музики в Кракові, куди завітають українські колективи і солісти, інформують у прес-службі Львівської міськради.

Особливістю фестивалю є те, що концерти виходять за межі традиційної сцени та відбуваються в храмах, пам’ятних та історичних місцях. Серед цьогорічних локацій – Римо-католицька катедра, Палац Потоцьких, музей Пінзеля та інші знакові місця королівського Львова. Храми наповнить органна музика, старовинні палати – звуки скрипки, фортепіано. Зокрема, відкриття відбудеться у храмі св. апостолів Петра і Павла за участю вокального ансамблю Collegium Zelenski, хору Krolewski Rorantystі (Краків), камерного хору «Глорія» (Львів) та органістки Олени Мацелюх. Диригуватиме на відкритті Станіслав Галонський, засновник краківського фестивалю та багаторічний партнер львівських музикантів.

«Засновник фестивалю у Львові, диригент Сергій Бурко вирішив започаткувати його у 2014 році, щоб відзначити 20-річчя Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова». Зараз подвійне музичне свято у Львові та Кракові – духовний місток між дружніми містами, символ спільних цінностей. Глибокі культурні та мистецькі традиції, історичні пам’ятки, які внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – все це творить атмосферу високомистецького свята», – розповідають організатори.

Однією з найяскравіших подій фестивалю стане концерт 29 серпня за участю старовинного Белфастського філармонічного хору з Північної Ірландії. Також на гостей концертів у Львові та Кракові очікують вечори європейської та світової класики у виконанні знаних солістів та молодих імен. А у День Незалежності, 24 серпня, оркестр «Віртуози Львова» презентує у Кракові на закритті фестивалю програму «Геніальні європейці», до якої увійшли твори Вольфганга Амадея Моцарта та його сина Франца Ксавера – “Львівського” Моцарта, а також Антоніо Сальєрі та Максима Березовського.

Під час фестивалю виступлять молоді таланти та колективи ЛНАМ ім. М. Лисенка, а також переможці численних міжнародних конкурсів Євген Кострицький (скрипка) та Валентина Пришляк (альт). До Львова завітають американські солісти із світовим іменем – Соломія Сорока (скрипка) та Артур Грін (фортепіано). Вперше у нашому місті виступить і польське тріо “Краковія”.

Сергій Бурко розповів, що 12 серпня у Італійському подвір’ї відбудеться своєрідна прелюдія до фестивалю. Там виступлять 4 квартети оркестру «Віртуози Львова» з оригінальним проектом – жива квадро-музична система. Місця для слухачів розташують всередині, між квартетами, щоб музика оточувала їх зі всіх сторін.