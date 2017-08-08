Українці зможуть побачити метеоритний дощ

Українці разом із усіма жителями країн північної півкулі Землі зможуть спостерігати метеорний потік Персеїди в період від 17 липня до 24 серпня. Про це із посиланням на Earth Sky повідомляє ТСН.

При цьому вчені попереджають, що спостереженню за метеорних дощем може перешкодити світло Місяця. Тим часом найбільші метеори потоку Персеїди – боліди, – увійшли в атмосферу Землі, тож їх можна буде побачити не тільки вночі, але і вдень.

Найбільш інтенсивним метеоритний дощ буде в ніч проти 13 серпня.

За прогнозами Міжнародної метеорної організації, в цю ніч в небі буде спостерігатися підвищена активність метеорів. Очікується до 100 метеорів на годину.

Зокрема, їх можна буде побачити в північно-східній частині небосхилу, трохи південніше сузір’я Кассіопея.