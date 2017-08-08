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Львівщина прийме фінал Чемпіонату України з гірських перегонів

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9-10 вересня на Львівщині відбудуться фінальні змагання – 6 та 7 етапи Чемпіонату України з гірських перегонів «Львівський стандарт 2017». Організатори автомобільних змагань обіцяють глядачам цікаві та видовищні автоперегони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Траси фінальних заїздів пролягатимуть територією Сколівського та Дрогобицького районів: Верецький перевал та перевал Борислав – Східниця. Обидві ділянки мають асфальтне покриття і є зручними для облаштування безпечних глядацьких зон. Безпеку під час перегонів забезпечуватимуть місцеві патрульні поліцейські та бригади швидкої допомоги.

Урочиста церемонія нагородження переможців за підсумках двох етапів відбудеться 10 вересня у центрі Східниці – навпроти місцевої адміністрації в Амфітеатрі.

Під час наради організаторів, причетних до будівництва траси для Чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів» та Національної серії з авторалі «Кубок Карпат» на Львівщині у липні цього року,  зокрема керівництво Львівської ОДА та Служби автодоріг, у знак подяки за відмінну роботу нагородили символічними кубками – автомобільними поршнями.

 

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