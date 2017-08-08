У Львівській області шукають претендентів на здобуття премії Бандери

До 31 серпня 2017 року триває збір матеріалів для участі в конкурсі на відзначення Обласною премією імені Героя України Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

Нагадаємо, премією обласної ради відзначають громадських і політичних діячів, державницькі і громадські інституції, науковців за вагомий внесок у розбудову національної української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.

Варто зауважити, що здобувача премії (особу чи інституцію) висувають громадські, політичні та наукові інституції з обов’язковими рекомендаціями щонайменше трьох громадських, політичних і наукових авторитетних діячів.

Додамо, що присудження премії передбачається в трьох номінаціях, а саме: громадська, політична та науково-навчальна національна державотворча діяльність.

Грошова винагорода лауреата становить 20 000 грн.

Подавати матеріали необхідно за адресою Львівської обласної ради (постійна комісія з питань освіти і науки (каб. 318), вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008).

Із Положенням про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери можна ознайомитися – тут.

Як відомо, Львівська обласна рада заснувала Обласну премію імені Героя України Степана Бандери у 2012 році.

Фото: ЛОР