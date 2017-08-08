Сьогодні в Україні відзначають День військ зв’язку

Професійне свято військовослужбовців День військ зв’язку відзначається в Україні в першій декаді серпня. Встановлено Указом Президента України в 2000 році. Святкується зв’язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах та підрозділах.

День військ зв’язку щорічно відзначається в Україні 8 серпня згідно з Указом Президента від 01.02.2000 № 154/2000.

Саме 8 серпня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв’язку.

Військовий зв’язок – це невід’ємна складова управління Збройними Силами, його технічна основа.

Війська зв’язку Збройних Сил України беруть свій початок від військ зв’язку армії Радянського Союзу. У січні 1992 року було створено Головне управління зв’язку Збройних Сил України, яке розпочало формування військ зв’язку незалежної держави. За час існування Збройних Сил України з розрізнених систем зв’язку була створена єдина система, яка здатна забезпечити надійне управління Збройними Силами в будь-якій обстановці.

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